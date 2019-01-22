Тюменские школьники могут выиграть отдых в Артеке

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-22T07:45:55+03:00

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Тюменские школьники имеют все шансы попасть на одну смену в Артек в течение 2019 года. Для этого нужно принять участие в творческом конкурсе Почты России «Открой свою Дверь синего цвета». Его победители станут почтовыми комиссарами, которые поддерживают почтовый обмен уникальными открытками между артековцами.

Детская почта Артека - единственная в мире и ее комиссарами стали уже более 150 ребят из 41 регионов России. Они помогают артековцам разных лет обмениваться уникальными артековскими открытками.

В 2019 году в каждой из 15 артековских смен появятся от 10 до 15 почтовых комиссаров. Это те, кто станет лучшим в конкурсе «Открой свою Дверь синего цвета». Попробовать сови силы могут подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

Для них приготовлены номинации:

- «Почтовая марка Артека». Участнику нужно разместить фотографию эскиза почтовой марки, выполненного в любой изобразительной технике, и посвященной 100-летию Артека, а также роли Почты Артека и почтовых комиссаров в жизни Артека в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии. От одного участника допускается не более трех работ – рисунков, дизайнерских решений, коллажей и т.п.

- «Мое письмо почтальону 2119 года». В данной номинации участник размещает в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии текстовую работу, оформленную как письмо сотруднику Почты России будущего. Стилистика и художественное оформление работы – на усмотрение участника.

- «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». В данной номинации участник конкурса направляет в виде презентации в формате PowerPoint на электронный адрес vesti@russianpost.ru презентацию своих личностных качеств, которые (по мнению участника) помогут ему наилучшим образом выполнять должностные обязанности почтового комиссара одного из лагерей Артека. Презентация может содержать как тексты, так и фото.

Победители этого конкурса, приезжая в Артек, будут участвовать в совместном проекте Артека, Почты России и Почты Крыма «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. В рамках проекта на базе Артека организована и успешно функционирует первая и единственная в мире на сегодняшний день детская почта для обмена почтовыми отправлениями между 9 лагерями Артека. Детская почта имеет формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров.

Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек».