Ведущий РЕН-ТВ Олег Шишкин представит в Тюмени свою книгу о Распутине

СЕГОДНЯ 06:11 2019-01-22T06:15:05+03:00

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Ведущий телеканала РЕН-ТВ Олег Шишкин сегодня, 22 января, представит в Тюмени свою новую книгу «Последняя тайна Распутина».

Автор говорит, что книга - плод его 20-летнего кропотливого труда и поисков информации в различных источниках.

В апреле прошлого года Олег Шишкин в Государственном архиве Российской Федерации нашел «Дело об убийстве Распутина», которое считалось сгоревшим в начале Февральской революции – 27 февраля 1917 года. В нем писатель узнал ошеломляющие факты смерти Распутина. Именно на страницах этого дела впервые приводится подлинное заключение о смерти «друга уарской семьи» и раскрывается логика действий следователей царского Министерства юстиции, разыскивавших таинственный «крытый автомобиль».

Для тюменцев личность Распутина имеет особое значение. Григорий родился в селе Покровское, где сейчас находится частный музей, основанный в 1990 году супругами Смирновыми.

В доме-музее Распутина представлены десятки ценнейших экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью самого загадочного персонажа российской истории. Среди них – личные записки и письма Григория Ефимовича, подлинное зеркало, в которое он на самом деле смотрелся, уникальные фотографии с дарственными надписями, погон с шинели Николая II, коронационные тарелки с изображением четы Романовых, изготовленные во Франции к дате их помолвки, «ходынская» кружка и многое другое.

Волею судьбы через это же село пролегала так называемая «русская Голгофа», и лошадей, на которых везли семью последнего русского императора к месту казни, перепрягали прямо возле дома Распутина. Там их задержали на несколько часов, о чем сам Николай II написал в своем дневнике 14 апреля 1918 года: «В селе Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна».

Отметим, книга «Последняя тайна Распутина» не первая из посвященных этому человеку в библиографии Олега Шишкина. Особый взгляд на «Гришку» он также представил в книгах «Убить Распутина» (2000) и «Распутин. История преступления» (2004).

Презентация книги состоится в амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) в 17 часов. Вход свободный.