Погода 22 января в Тюмени: снегопад, ветер и метель

СЕГОДНЯ 04:38 2019-01-22T04:38:54+03:00

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Вторник, 22 января, в Тюменской области будет ветреным и облачным. Днем пройдет небольшой, а местами умеренный снег, возможна слабая метель. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с, температура -8-13, местами до -18.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске снегопад будет идти весь день. В полдень осадки будут еще слабыми, а к вечеру усилятся. Температура воздуха составит -11 -9 градусов. Метель и ветер 7-12 м/с.

В Тобольске снег пойдет ближе к обеду и тоже усилится к вечеру. Термометры покажут -9, а ветер 5-11 м/с.

В Ишиме сегодня холоднее всего, здесь -14 -11 градусов, ветер 8-14 м/с. Снег пойдет только поздно вечером.

В народном календаре 22 января назван Филипповым днем. Он считается днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливается множество, и люди раньше старались на Филиппа привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Крестьяне также подмечали погоду, если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.