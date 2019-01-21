СЕГОДНЯ 20:38 2019-01-21T20:52:00+03:00

В частном доме Тюмени при пожаре сгорели три человека. Фото Александр J-Сорокин vk.com

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Три человека погибли сегодня при пожаре в частном деревянном доме по улице Лопырева в Тюмени. Еще два человека получили травмы, один спасен.

- Сообщение о возгорании дежурному МЧС поступило в 18.00. Первые подразделения были на месте через 8 минут. К этому моенту весь дом уже был объят огнем, сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

На месте ЧП работали 39 пожарных и 12 пожарных машин. Причина возгорания еще устанавливается.

По данным областного департамента здравоохранения, на месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Одна из них осталась дежурить на пожаре. Фельдшеры оказывали помощь соседям, которые из-за стресса чуствовали себя неважно и обращались, чтобы померить артериальное давление и проверить свое состояние здоровья.

- Медики констатировали смерть троих людей. Двоих мужчин доставили в стационары: 43-летний мужчина с ожогами госпитализирован в ОКБ № 1, 34-летний мужчина с резанными травмами кисти - в ОКБ № 2, - уточнила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В социальных сетях уже появилось видео и фотографии с места трагедии. Горожане высказывают слова соболезнования.

- Очень страшно, я видела это, рядом живу. Жаль людей. Соболезнования родным и близким, - отметила одна из тюменок Анна Д.