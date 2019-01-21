2019-01-21T16:46:29+03:00
Происшествия

Тюменцу грози 6 лет колонии за съеденные 3 кг свинины

Голодный безработный стащил мясо у соседа
Маргарита КАЛИНКИНА
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Три килограмма свинины укрыл у жителя деревни Крутинская в Омутинском районе Тюменской области односельчанин. Мясо лежало в сенях и пока его не было дома, пропало. Пенсионер обратился в полицию. Оперативникам удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный 45-летний сосед, который уже имеет судимость.

Его задержали и мужчина во всем признался. Он рассказал, что с помощью лопаты снял с петель входную дверь, пробрался в сени, забрал мясо и уже съел.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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