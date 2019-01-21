Тюменцев, устроивших дрифт на Цветном бульваре оштрафовали

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-21T16:39:27+03:00

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Автомобилистов, устроивших дрифт на Цветном бульваре привлекли к административной отвественности. Инспекторы полка ДПС наказали за то, что автомобили разъезжали по пешеходной зоне.

Ролик о нарушении был размещен в социальной сети, по нему сотрудники ГИБДД установили госномера автомобилей и их владельцев. Каждому из участников выписан штраф на сумму 2 тысячи рублей за езду по тротуарам, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Установлено, что одному из нарушителей 19 лет, его стаж за рулем полтора года. Второму нарушителю – 27 лет, он постоянно нарушает Правила дорожного движения, в 2018 году ему 16 раз на основании записей видеокамер выписывались постановления за превышение скорости и другие нарушения. Пока штрафы не оплачены, сейчас информация о горе-водителей передана в службу судебных приставов. За первый неполный месяц 2019 года у этого молодого человека уже три нарушения, не считая дрифта на Цветном бульваре.