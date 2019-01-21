Танцы на дороге: тюменцев, решивших поддержать московских блогеров, накажут

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-21T16:32:59+03:00

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Пятерку молодых людей, которая устроила танцы под брызги шампанского на улице Республики в Тюмени, ждет административное наказание. ГИБДД и полиция уже разыскали нарушителей ПДД. Из-за них на главной магистрали города во время интенсивного движения образовалась большая пробка. Люди на дороге создали затор на двух полосах движения.

Поиск нарушителей начался сегодня утром, как только в сети появилось видео, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Горожане шли по дороге и танцевали, у одного из них был в руках магнитофон, с включенной на полную мощность музыку. Двое других "танцоров" брызгали пеной из бутылок с шампанским, еще один запускал конфети.

Одним из инициаторов действа является Артем Талавиков. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» сегодня он разместил ролик, а накануне анонсировал его фотографиями, обещая своим подписчикам и друзьям горячее видео.

- Полнометражка, со всеми курьезными моментами, вплоть до отмены съемок, выйдет на моём YouTube канале в ближайшее время, - пообещал он.

Молодой человек пояснил свой поступок желанием поддержать московских блогеров Дарину Лазарьянц и Давида Манукяна, которых арестовали на 10 суток за подобную выходку. Молодые люди перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип.

Кто-то из тюменцев похвалил Артема, но есть и те, кто откровенно высказал свое недовольство и уверенность, что его накажут.

В целом, пока горожане не проявили большого внимание к ролику. Ни большого количества лайков, ни активности в комментариях не замечено