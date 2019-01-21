2019-01-21T15:55:21+03:00
Общество

В Тюменской области на карантин закрыты 15 классов и две школы

Учебный процесс приостанавливается, когда на занятиях нет более 20 процентов детей
Марина АНТОНОВА
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В Тюменской области на карантин закрыты 15 классов и две школыВ Тюменской области на карантин закрыты 15 классов и две школыФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрывают две школы - это школы № 94 и 40 в Тюмени. Занятия приостановлены с 22 по 28 января.

Ученики еще 15 классов в шести школах региона уже не ходят на уроки. Причем только один из них находится в Заводоуковске, остальные - в Тюмени.

Об этом "Комсомольской правде - Тюмень" сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве также уточнили, что на минувшей неделе учебный процесс был приостановлен в гимназии Российской культуры. Там занятия не проводились с 15 по 19 января из-за высокой заболеваемости детей и педагогов.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, решение о карантине принимает директор в случае, если заболеваемость детей превышает 20 процентов.

Напомним также, что на минувшей неделе во всех школах, торговых предприятиях и других учреждениях с массовым пребыванием людей введен масочный режим. Граждан призывают быть внимательным к своему здоровью и не приходить на учебу и работу с насморком, кашлем или повышенной температурой тела.

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