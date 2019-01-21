СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-21T15:17:31+03:00

Занятия из-за ОРВИ и гриппа не посещают более 20 процентов учеников

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Школу № 94 в Тюмени закрывают на карантин. В учебном заведении превышен эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, школу не посещает более 20 процентов учеников. Для предупреждения распространения заболеваемости руководством принято решение о прекращении занятий.

- С 22 по 28 января (включительно) в школе не будут проводиться не только уроки, но и консультации, спортивные тренировки, дополнительные занятия и другие платные образовательные услуги, - подтвердили "Комсомольской правде" в приемной школы.