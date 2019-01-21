Проходие помогли тюменцу, который потерял сознание на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-21T15:05:53+03:00

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Прохожие в Тюмени помогли мужчине, который, ожидая автобус на остановке по улице Московский тракт, 106, потерял сознание. Очевидцы предположили, что у 68-летнего мужчины произошел инсульт: он терял сознание и пада каждые три шага.

На вызов горожан к остановке выехала бригада скорой помощи. Пациент был трезв и рассказал, что поскользнулся и неудачно упал на правую руку. Медики отметили отек в области травмы, деформацию конечности и предположили, что у пострадавшего закрытый перелом нижней трети предплечья.

Они обезболили место травмы и наложили медицинскую шину, после чего пострадавшего доставили в областную клиническую больницу № 2, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

В целом за минувшие выходные бригады медиков вызывали на угрозу жизни 613 раз. Они спасли 77 человек, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы или шока, 31 — с острым коронарным синдромом, 30 — с нарушением мозгового кровообращения.