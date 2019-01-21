В школе Ишима, где обрушился потолок, прекращены занятия

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-21T14:35:08+03:00

Все классы переведены в другой корпус

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В школе Ишима, где на третьем этаже с потолка обрушилась штукатурка, прекращены занятия. Учебный процесс приостановлен с сегодняшнего дня, 21 января.

Вся начальная школа, которая размешалась в сатром корпусе учебного заведения, переведена в основной корпус, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, штукатурка обвалилась днем 14 января, во время перемены между уроками. Никто из детей и работников школы не пострадал. Тем не менее тогд была создана специальная комиссия, проведено обследование состояния здания и было решено уроки на третьем этаже не проводить. Тогда же прокуратура города организовала свою проверку.

Зданию 1959 года постройки требуется капитальный ремонт и уже готов проект, решение о выделении средств находится на рассмотрении в Главном управлении строительства Тюменской области. Работы в нем планируется начать уже в текущем году.