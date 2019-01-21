Пьяные супруги избили битой тюменского таксиста
Тюменскому таксисту, которого избили пассажиры, компания оказала материальную помощь. Пострадавшему выплатили 25 тысяч рублей.
Деньги выплачены из благотворительного фонда «Гарант», который специально создан для защиты водителей и пассажиров во время поездок, сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».
Инцидент произошел в декабре 2018 года. Семья с ребенкам села в машину и в дороге пьяные муж и жена затеяли ссору. Затем конфликт переключился на водителя и неадекватные пассажиры избили его бейсбольной битой. Таксист получил рану головы, ушибы и кровоподтеки.
Как подчеркнули в сервисе, материальная помощь оказывается в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций, в том числе противоправных действий третьих лиц. Сумма рассчитывается по методике страховых компаний.
- Фонд аккумулирует средства для выплат за счет взносов сервиса «Максим» и партнеров-перевозчиков. Такое разделение ответственности позволяет не только помогать пострадавшим и их семьям, но и повысить безопасность поездок. На стоимости поездок и комиссии для перевозчиков программа защиты пользователей не отражается, - подчеркнули в «Максиме».