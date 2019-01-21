Пьяные супруги избили битой тюменского таксиста

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-21T12:57:21+03:00

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Тюменскому таксисту, которого избили пассажиры, компания оказала материальную помощь. Пострадавшему выплатили 25 тысяч рублей.

Деньги выплачены из благотворительного фонда «Гарант», который специально создан для защиты водителей и пассажиров во время поездок, сообщили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Семья с ребенкам села в машину и в дороге пьяные муж и жена затеяли ссору. Затем конфликт переключился на водителя и неадекватные пассажиры избили его бейсбольной битой. Таксист получил рану головы, ушибы и кровоподтеки.

Как подчеркнули в сервисе, материальная помощь оказывается в случае ДТП и других чрезвычайных ситуаций, в том числе противоправных действий третьих лиц. Сумма рассчитывается по методике страховых компаний.

- Фонд аккумулирует средства для выплат за счет взносов сервиса «Максим» и партнеров-перевозчиков. Такое разделение ответственности позволяет не только помогать пострадавшим и их семьям, но и повысить безопасность поездок. На стоимости поездок и комиссии для перевозчиков программа защиты пользователей не отражается, - подчеркнули в «Максиме».