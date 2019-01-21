2019-01-21T12:21:57+03:00
Происшествия

Тюменку, которая сбила шесть пешеходов у «Галереи Вояж», ждет суд

Ей грозит до 2 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменку, которая на Hyndai Solaris сбила пешеходов у ТЦ «Галерея Вояж», ждет суд. 21-летнюю горожанку обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью шести пешеходам (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Напомним, ДТП произошло вечером 2 ноября 2018 года. Тюменка ехала на скорости по мокрому асфальту, не учитывая дорожные условия и интенсивность движения. Спускаясь с путепровода и поворачивая налево, на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и наехала на пешеходов, стоявших у светофора. В результате происшествия три женщины, 1963,1969, 1994 годов рождения получили переломы ног. У двух мужчин, 1964 и 1990 годов рождения – легкий вред здоровью. Еще одна пешеход, 1990 года рождения получила ссадины.

Водительский стаж обвиняемой составляет 2 года, однако фактически она водила автомобиль около полутора месяцев, сообщили в областной прокуратуре. Девушка признала свою вину. Ей грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет.

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