Для пенсионеров Тюмени каток СК «Строймаш» будет бесплатным до конца зимы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-21T12:04:43+03:00

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Бесплатное катание на коньках для пенсионеров на открытом катке СК «Строймаш» в Тюмени решено продлить до конца зимы. Новогодняя акция понравилась горожанам и они с удовольствием проводят время на свежем воздухе. При предъявлении пенсионного удостоверения бесплатными будут вход на лед и прокат коньков. Прокат работает в будние дни с 17.00 до 21.00, в выходные с 14.00 до 21.00.

Что касается крытого катка по адресу: пр. Борцов Октября, 2а стр.1, то на него акция уже не распространяется по причине плотного расписания тренировок юных спортсменов.

Отметим, что в городе действуют 116 катков. Посмотреть их адреса можно на портале Посмотреть их перечень можно на портале «Тюмень-наш дом» во вкладке «Зима»