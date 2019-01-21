Прокуратура Тюмени потребовала наказать виновных в крупной аварии на водопроводе по улице Мельникайте

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-21T11:17:56+03:00

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Прокуратура Тюмени потребовала от гендиректора АО «Мостострой-11» наказать виновных в повреждении магистрального водопровода по улице Мельникайте. Из-за аварии частный сектор и новостройки в районе реки Туры двое суток были без воды.

Установлено, что строители при реконструкции улицы Мельникайте прокладывали металлической трубы диаметром 1200 мм методом горизонтально направленного бурения в непосредственной близости от действующего водопровода. Работы необходимо было выполнять с участием представителей ООО «Тюмень Водоканал» для обеспечения сохранности действующих сетей. Этого не было, что привело к повреждению водопровода.

С 2 часов ночи 16 января вода из-за порыва была перекрыта. Днем 16 января при запуске водопровода был выявлен второй аварийный участок.

Известно, что повреждение совершено субподрядной организацией, но «Мостострой-11» несет отвественность за все работы, поэтому представление направлено гендиректору акционерного общества. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры области, сообщили в надзорном ведомстве.