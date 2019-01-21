СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-21T10:46:58+03:00

В 2018 году город посетили 288 тысяч туристов

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Тобольск официально получил титул «Духовной силы России». Проект по созданию культурно-туристского кластера «Тобольск - духовная сила России» по итогам 2018 года вошел в десятку лауреатов премии Правительства РФ в сфере туризма.

Об этом сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области. Тобольск является древней столицей Сибири. В 18 веке город имел своего губернатора и собственную валюту, считался третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Именно здесь была отпечатана первая сибирская книга, основан первый в Сибири церковный театр, открыты первые за Уралом светская, церковная и гарнизонная школы.

Сегодня в Тобольске находится более 200 архитектурных памятникив, в частности Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, который объединяет 11 действующих музейных комплексов и более 100 тысяч уникальных экспонатов. Это Музей Семьи Императора Николая II, Дворец Наместника, Губернский музей, Тюремный замок, Гостиный двор, семейный музейный центр «Камелек», научная библиотека, Дом мастеров, Рентерея, Губернская судебная управа, Архиерейский дом, уникальный архитектурный ансамбль – Тобольский белокаменный Кремль.

Решением святейшего Синода Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Последние 15 лет город активно возрождается и развивается. При поддержке регионального правительства и частных инвесторов проведена масштабная работа по восстановлению святынь Тобольского кремля. Созданы также крупные туристические проекты, в том числе национальный туристический проект «Императорский маршрут», частью которого стал тобольский музей Императорской семьи Николая II.

Музейные комплексы и культурное богатство города привлекают огромное количество местных туристов, а также жителей Югры, Ямала, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, стран СНГ. Тобольск интересен и туристам Германии, США, Франции, Австрии, Польши, Китая, Японии, Голландии и других стран.

Востребованность музеев Тобольска доказывает существенный рост посещаемости, которая за последние восемь лет выросла в несколько раз и по итогам 2018 года составила 288 тысяч человек.