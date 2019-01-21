Пенсионерку из Тобольска будут судить за преступление 20-летней давности

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-21T10:07:26+03:00

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Тобольскую пенсионерку будут судить за преступление 20-летней давности. Ее обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, преступление было совершено 2 июля 1998 года на улице Чехова в Тобольске. Женщина (тогда ей было около 40 лет) ударила ножом в грудь своего сожителя, обнаружив в его объятиях другую женщину.

Тоболячка шла по улице с бутылкой и увидела своего сожителя, с которым к тому моменту жила уже около двух лет. Он сидел в машине и обнимал другую женщину. Разьяренная горожанка сбегала домой за ножом и со словами6 "я убью тебя" накинула на сужчину. Она ударила его ножом в грудь, но зарезать не смогла. Второй мужчина отнял у нее нож и удержал ее от убийства.

Спустя 20 лет расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения, сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда. Женщина, которой уже около 60 лет, обвиняется в покушении на убийство (ст. 30, 105 УК РФ). Свою вину она признала.