Шел с кладбища и заблудился: спасатели Тюмени вывезли из леса обессиленного пенсионера

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-21T09:24:53+03:00

Мужчина уже не мог сам идти в город

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Спасатели Тюмени помогли пожилому человеку выйти из леса. Мужчина заблудился, возвращаясь с кладбища, расположенного на 7-ом километре Червишевского тракта. Он хотел сократить путь, в итоге ушел в противоположную сторону. Обессилев, мужчина позвонил по номеру 112.

Инцидент произошел накануне, 20 января, в 18 часов 7 минут. Пенсионер сообщил, что из-за преклонного возраста у него уже нет сил возвращаться по своим следам обратно.

Мужчина двигался по просеке вдоль линии электропередач, что и послужило ориентиром для сотрудников экстренных служб. К поискам были привлечены спасатели ТОСЭР на двух снегоходах, пожарные МЧС на автомобиле высокой проходимости «Петрович» и полиция.

Спустя полтора часа пенсионера обнаружили полицейские. Спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования на снегоходе вывезли его из леса и передали сотрудникам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.