Звали на помощь: спасатели Тюмени сняли с крыши высотки двух мальчиков

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-21T09:00:10+03:00

Дети пролезли на крышу, а спуститься уже не смогли

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Двух мальчишек 9-10 лет сняли с крыши высотки спасатели Тюмени. Инцидент произошел накануне, 20 января. В 15.08 минут на пульт единой диспетчерской службы позвонили очевидцы и сообщили о школьниках на одной из высоток по улице Михаила Сперанского. Мальчик просили о помощи.

К месту вызова незамедлительно прибыли сотрудники 14-ой пожарно-спасательной части, полиции и спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования. Они благополучно спустили вниз сорванцов.

Спасатели ТОСЭР в разговоре с детьми выяснили, что ребята играли на девятом этаже дома, пролезли сквозь решетку, ограждающую выход на самый верх, отжали дверь и выбрались на крышу. Но позже выяснилось, что дверной замок закрылся, и снаружи его не возможно открыть. Осознав, что самостоятельно не выбраться, мальчишки стали звать на помощь.