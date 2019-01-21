Житель Тобольска, оформив кредит, лишился всех средств на банковской карте

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-21T08:48:06+03:00

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Еще один житель Тобольска попался на уловки мобильных мошенников. 49-летнему мужчине позвонил неизвестный, сообщив, что якобы он представитель банка, в котором тоболяк взял заем на 98 тысяч рублей. Злоумышленник сообщил, что кредит был оформлен мошенниками и теперь ему полагается полный возврат денег. Для этого необходимо сообщить номер банковской карты и трёхзначный код с оборотной стороны, а также пароли, приходящие в смс сообщениях. Потерпевший выполнил все условия, в итоге мошенник похитил с карты все, что было на счете. В результате горожанин потерял 10 тысяч рублей.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области. Полицейские устанавливают подозреваемого и рекомендуют гражданами быть бдительными и предусмотрительными.

Не стоит доверять предложениям о возврате денег кем бы не представлялись и чтобы не говорили позвонившие люди. Запомните, что сотрудники банка не просят сообщать трёхзначный код с оборотной стороны банковской карты или иные персональные данные. Обо всех услугах и акциях необходимо уточнять непосредственно в отделении банка или позвонив по телефону горячей линии.