В центре Тюмени сбита 16-летняя девушка
Подросток переходила дорогу на красный свет
В центре Тюмени сбита 16-летняя девушкаФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:
У торгового центра «Гудвин» в Тюмени под колеса автомобиля попала школьница. Авария произошла накануне, 20 января, в седьмом часу вечера. Водитель «Лады Приоры» не успел затормозить, когда подросток переходила дорогу.
Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, 16-летняя девушка получила травму головы. При разборе происшествия выяснилось, что она вышла на проезжую часть, когда для пешеходов горел красный сигнал светофора.