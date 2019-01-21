В центре Тюмени сбита 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-21T07:52:44+03:00

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У торгового центра «Гудвин» в Тюмени под колеса автомобиля попала школьница. Авария произошла накануне, 20 января, в седьмом часу вечера. Водитель «Лады Приоры» не успел затормозить, когда подросток переходила дорогу.

Как сообщили в областном управлении Госавтоинспекции, 16-летняя девушка получила травму головы. При разборе происшествия выяснилось, что она вышла на проезжую часть, когда для пешеходов горел красный сигнал светофора.