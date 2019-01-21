СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-21T06:56:16+03:00

Тюменский лыжник завоевал еще одну медаль на Кубке мира. Фото Федерации лыжных гонок России

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Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал еще одну медаль на Кубке мира ФИС. Накануне, 20 января, в Отепя индивидуальной гонкой на 10 и 15 км классическим стилем завершился очередной этап Кубка.

Среди мужчин Большунов стал вторым, добежав до финиша на 15.9 секунды позже лидера гонки финна Иво Нисканена (40.07.1). Третье место у Дедрика Тоенсета (Норвегия) +46.4 секунды.

Тюменец Александр Бессмертных был пятым (+50.4 секунды), Евгений Белов - шестым (+52.6 секунды), а Денис Спицов двадцатым (+ 2.11.0), сообщили в Федерации лыжных гонок России.