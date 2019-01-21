Первое в 2019 году затмение Луны тюменцы не увидят

СЕГОДНЯ 05:25 2019-01-21T05:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое в 2019 году Лунное затмение тюменцы не увидят. Сегодня небо настолько затянуто облаками, что космическое шоу полностью скрыто.

Сегодня, 21 января ночью было суперлуние, когда Луна подходила на минимальное расстояние к Земле и была на 8% больше обычного. Утром в 8.33 начнется затмение. Тень Земли коснется левого края своего спутника.

- В Тюмени в это время будет достаточно светло, а Луна будет очень низко - всего 3 градуса над горизонтом. Поэтому дажпе при ясном небе зрелище смогли бы увидеть только жители самых верхних этажей высоток, чьи окна выходят на запад, - отметил тюменский астроном-любитель Виталий Угренинов. - К 9 утра "откушенная" на 30% Луна уже зайдет за горизонт.