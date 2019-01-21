Погода 21 января в Тюмени: пасмурно и очень ветрено

СЕГОДНЯ 04:38 2019-01-21T04:38:46+03:00

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Понедельник, 21 января, в Тюменской области будет пасмурным и ветреным, ожидается метель. Ночью в регионе шел снег, днем местами небольшие осадки продолжатся. Ветер юго-западный, западный будет 6-11 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 16 м/с. Температура воздуха днем составит -5 -10 градусов.

В Тюмени утром пасмурно и небольшой снег, днем и вечером солнечно и без осадков. Термометры ранним утром покажут -6, к вечеру похолодает до -11. Ветер 8-13 м/с.

В Тобольске и Ишиме небольшой снегопад прекратится после полудня. Ветер будет 5-12 м/с. Температура воздуха с -4 опустится к вечеру до -11.

В Ялуторовске и Заводоуковске день ожидается пасмурным, но без осадков. Ветер 5-9 м/с будет только утром и вечером.

21 января отмечаются Всемирный день снега и Международный день объятий. В России это также профессинальный праздник работников и служащих инженерных войск.

В народном календаре этот день назван Емельяном зимним. В этот день было принято «запивать» счастье парней, которых женили без их согласия. Родительское решение о браке не всегда совпадало с желанием жениха, но считалось, что если «залить» супружество крепкими напитками, то ненавистный союз скорее придет к тому, что называется «стерпится — слюбится».

Было принято также угощать кума с кумой. Считалось, что это приносит здоровье детям.

Кроме того, существовал обычай рассказывать сказки, небылицы, интересные истории. Для этого вся семья вечером собиралась в доме. Отсюда и известная поговорка: «Мели, Емеля, твоя неделя!».

Емельян носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Сегодня ночью было первое в 2019 году суперлуние, когда Луна подходила на минимальное расстояние к Земле и была на 8% больше обычного размера. Утром, в 8.33 начнется Лунное затмение. Тень Земли коснется левого края своего спутника. При этом будет уже достаточно светло, а Луна будет очень низко - всего 3 градуса над горизонтом. Поэтому имели шанс увидеть затмение только жители верхних этажей высоток, чьи окна выходят на запад. Однако из-за высокой облачности, небесное шоу для тюменцев будет недоступно. К 9 часам утра "откушенная" на 30% Луна зайдет за горизонт.