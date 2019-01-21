СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-21T06:27:59+03:00

В тюменском пункте обогрева для бездомных за первый месяц переночевал 151 человек. Фото АНО ЦРСП ТО "Милосердие"

Из них шесть человек согласились на реабилитацию, трое мужчин нашли работу

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Единственный в Тюмени пункт обогрева для бездомных отработал первый месяц. За этот срок было зафиксировано 151 обращение за помощью.

Первое время помощь в отапливаемой палатке на улице Коммунистической, 70 оказывали круглосуточно, сообщили в центре помощи "Милосердие". Работники старались учесть потребность бездомных и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Предоставляли питание, ночлег и другие социальные услуги. В итоге, после мотивационной беседы, шесть человек были переведены в Центр помощи "Милосердие" для дальнейшей реабилитации и социализации. Троих мужчин удалось устроить на работу и троих определили в Дом трудолюбия им. Подаруева.

- Хороший результат, спасибо всем коллегам за плодотворный труд, - поблагодарили организаторы пункта.

Напомним, что палатка в виде ангара вмещает до 50 человек. В ней настелен теплый пол и она обогревается тепловыми пушками. Спальные места организованы на туристических ковриках. Спать можно, сняв верхнюю одежду.

На ночлег принимают всех, не спрашивая ни документы, ни регистрацию. Каждый сможет не только согреться и поспать в тепле, но и умыться, получить первую доврачебную помощь, съесть горячий ужин и пообщаться с психологом.

Проект реализован на помощь департамента социального развития Тюменской области, который выделил субсидию по программе поддержки некоммерческих организаций.

Пункт обогрева будет работать до марта, но если весна окажется холодной, то палатка продолжит принимать бездомных до наступления тепла.

В "Милосердии" отмечают, что продолжение работы пункта зависит от каждого неравнодушного жителя Тюмени. Здесь будут рады продуктам для организации горячих обедов, средствам для спецобработки, медикаментам, теплой одежде. Куртки и пальто нужно приносить постиранные и в хорошем состоянии, обязательно с рабочими застёжками, чтобы человек мог их сразу надеть.

Можно также перечислить деньги, отправив смс на номер 3434 слово Дом72 пробел и сумма пожертвования.