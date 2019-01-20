2019-01-20T18:06:45+03:00
Общество

Потенциал Тюменской области представлен на форуме в Индии

Обозначены перспективы сотрудничества в области нефтесервиса, глубокой водоочистки, IT-технологий, логистике и торговле
Алена Кульмухаметова
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Делегация Тюменской области участвует в форуме «ЯРКИЙ ГУДЖАРАТ 2019», который проходит в Индии.

По информации департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменцы представят инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал региона.

В состав делегации во главе с директором областного департамента инвестиционной политики Леонидом Остроумовым вошли представители Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», предприниматели в сфере фармацевтики, недропользования, нефтепромышленности.

Тюменские предприятия выступили с презентациями «История успеха», рассказали о своей продукции, возможности поддержки и развития бизнеса в регионе.

Кроме вопросов экспорта тюменских товаров и услуг, обсуждалось сотрудничество с индийскими предприятиями. В частности, вопрос о совместной реализации проекта по производству лекарственных препаратов на базе «Фармасинтез Тюмень».

На встрече с представителями крупнейшей в Индии компании AMUL (производство молочных продуктов питания) шла речь о возможности открытия производства сухого и ультрапастеризованного молока.

Также обозначены перспективы сотрудничества в области нефтесервиса, глубокой водоочистки, IT-технологий, логистике и торговле.

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