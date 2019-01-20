Поставщик школьного питания создал страничку в ВКонтакте
Теперь тюменские родители теперь могут напрямую общаться с поставщиками школьного питания. Комбинат школьного питания «Центральный» создал собственную страничку в соцсети "ВКонтакте".
Родители отныне могут наблюдать за питанием своих детей в столовых, а также напрямую влиять на качество пищи.
Свои замечания и предложения мамы и папы могут оставить в виде комментариев на страничке "ВКонтакте".
- Эту страницу мы создали, чтобы каждый родитель мог узнать о том, чем питается ваш ребенок в школе. Здесь мы будем публиковать информацию о новых блюдах, делится полезными новостями, рассказывать обо всем, что помогает нам готовить для ваших детей полезно, вкусно и качественно, - рассказали представители КШП «Центральный».
Напомним, комбинат школьного питания снабжает тюменские школьные столовые заготовками и кулинарными изделиями с 1987 года.