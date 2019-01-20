Поставщик школьного питания создал страничку в ВКонтакте

СЕГОДНЯ 17:15 2019-01-20T17:15:17+03:00

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Теперь тюменские родители теперь могут напрямую общаться с поставщиками школьного питания. Комбинат школьного питания «Центральный» создал собственную страничку в соцсети "ВКонтакте".

Родители отныне могут наблюдать за питанием своих детей в столовых, а также напрямую влиять на качество пищи.

Свои замечания и предложения мамы и папы могут оставить в виде комментариев на страничке "ВКонтакте".

- Эту страницу мы создали, чтобы каждый родитель мог узнать о том, чем питается ваш ребенок в школе. Здесь мы будем публиковать информацию о новых блюдах, делится полезными новостями, рассказывать обо всем, что помогает нам готовить для ваших детей полезно, вкусно и качественно, - рассказали представители КШП «Центральный».

Напомним, комбинат школьного питания снабжает тюменские школьные столовые заготовками и кулинарными изделиями с 1987 года.