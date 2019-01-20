Автор «Димы из Надыма» приезжает в Тюмень

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-20T16:06:58+03:00

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Встреча с Лауреатом государственной премии в области литературы, заслуженным деятелем культуры России Валерием Поволяевым состоится в городской библиотеке на ул. Луначарского в Тюмени 22 января.

Автор знаменитого очерка «Дима из Надыма» сам себя он называл московским вахтовиком на Тюменской земле и завидовал тюменским журналистам, которые живут и работают в удивительные годы освоения богатств Западной Сибири.

Кроме «Димы из Надыма» широко известны его книги «Таежный моряк» и «Двенадцатая буровая». Всего у писателя созданы более ста произведений, в том числе романов «Всему свое время», «Верховный правитель», «Если суждено погибнуть», «Браслеты для крокодила», «Жизнь и смерть генерала Л.Г. Корнилова», «Тихая застава» и других.

Ряд его книг переведен на английский, немецкий, французский, арабский, датский, казахский, украинский, азербайджанский языки.

Герои повестей, рассказов и очерков Валерия Поволяева - люди честные, мужественные, выходящие победителями из сложных, зачастую катастрофических ситуаций, проявляющие удивительную выдержку и героизм. Они надежны и добры, хоть порой доброта эта скрыта где-то в глубине их простых, не знающих лукавства сердец.