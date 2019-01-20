Пожилые тюменцы занялись арт-терапией

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-20T15:23:29+03:00

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Артисты инклюзивного театра «Талант 55+» - активисты областной штаб-квартиры серебряных добровольцев- подготовили постановку по мотивам сказки Леонида Филатова «Рассказ о Стрельце, молодом удальце» и успешно представили ее своим сверстникам.

Такая арт-терапия помогает пожилым тюменцам предотвратить развитие умственных расстройств и позволит завести новые знакомства, активнее заниматься общественной деятельностью.

- Все участники постановки могут проиграть проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, и попытаться их разрешить, - рассказала одна их активисток 67-летняя Вера Никитична.

Она добавила, что театральное искусство помогает улучшить психоэмоциональное состояние и решить как социальные, так и внутренние проблемы.

Отметим, что серебряные активисты работают над спектаклями и выступают в Областном геронтологическом центре в Тюмени.