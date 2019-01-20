2019-01-20T15:23:29+03:00
Общество

Пожилые тюменцы занялись арт-терапией

Театральное искусство помогает улучшить психоэмоциональное состояние
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Артисты инклюзивного театра «Талант 55+» - активисты областной штаб-квартиры серебряных добровольцев- подготовили постановку по мотивам сказки Леонида Филатова «Рассказ о Стрельце, молодом удальце» и успешно представили ее своим сверстникам.

Такая арт-терапия помогает пожилым тюменцам предотвратить развитие умственных расстройств и позволит завести новые знакомства, активнее заниматься общественной деятельностью.

- Все участники постановки могут проиграть проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, и попытаться их разрешить, - рассказала одна их активисток 67-летняя Вера Никитична.

Она добавила, что театральное искусство помогает улучшить психоэмоциональное состояние и решить как социальные, так и внутренние проблемы.

Отметим, что серебряные активисты работают над спектаклями и выступают в Областном геронтологическом центре в Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автор «Димы из Надыма» приезжает в Тюмень
Тоболяк в надежде получить лёгкие деньги пополнил кошелёк мошенника
Тюменская биатлонистка завоевала «серебро» на этапе Кубка IBU в Польше
Тюменская команда из музея пройдёт обучение в Сколково
Тюменский «КРиММ» расширяет ассортимент своей продукции
Тюменские спасатели помогли ветерану боевых действий на Крещенских купаниях
В Ялуторовске стартует вторая волна социального проекта «Шанс»
«БиблиоStreet» ожидает тюменских студентов 25 января
За минувшие сутки в Тюменской области в 6 ДТП ранены 7 человек
Тюменская участница шоу «Голос» начала свой первый гастрольный тур
Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой
Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота
Тюменские врачи наберутся опыта по лечению рака груди у профессора из Германии
Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением
Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги
Пьесы со сцены «Космоса» прочтут тюменцы
Тюменские моржи заставили поёжиться горожан на Главкатке
Стали известны результаты олимпиады среди тюменских школьников по трём предметам
Жительница Тюменского района встретила 100-летний юбилей
Погода в Тюмени 20 января: -7 градусов и облачно
В Тюменской области дети с диабетом получают выплаты
Молодые кадры приходят в тюменские мечети
Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге
Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени
Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба