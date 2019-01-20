2019-01-20T14:42:13+03:00
Происшествия

Тоболяк в надежде получить лёгкие деньги пополнил кошелёк мошенника

Мужчина сам назвал преступнику секретные коды
Алена Кульмухаметова
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Деньги с карты списались мгновенноДеньги с карты списались мгновенноФото: Татьяна Коркина
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Мошенник убедил жителя Тобольска, что взятый мужчиной кредит оформлен преступниками, а потому ему возвратят деньги.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, 49-летнему тоболяку позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Убедившись в том, что тоболяк взял заем в финансовой организации на сумму 98 тысяч рублей, злоумышленник заверил потерпевшего, что кредит оформлен мошенническим способом и ему полагается полный возврат денег. Для этого необходимо сообщить номер банковской карты и трёхзначный код с оборотной стороны, а также пароли, приходящие в смс сообщениях. Житель Тобольска ради получения лёгких денег выполнил все условия «банкира». Вскоре с его карты списались 10 тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

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