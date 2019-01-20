Тюменская биатлонистка завоевала «серебро» на этапе Кубка IBU в Польше

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-20T14:06:02+03:00

Польский этап Кубка IBU стал сверхуспешным для биатлонистов из России Фото: Татьяна Коркина

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Поклонники биатлона ликуют. Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в польском городке Дужники Здрой.

Российские биатлонистки выступили успешно.

Так, тюменка Виктория Сливко допустила лишь один промах на двух огневых рубежах, но все равно уступила 5,6 секунды еще одной россиянке - Наталье Гербуловой, промахнувшейся дважды. Бронзовая медаль также досталась биатлонистке из России - Анастасии Морозовой.

Польский этап Кубка IBU стал сверхуспешным для биатлонистов из России - в 4 гонках россияне завоевали 7 медалей: по 3 золотых и серебряных, а также 1 бронзовую. Тюменка Виктория Сливко после серебряной медали во второй на этапе спринтерской гонке заняла 4-е место - до еще одной медали ей не хватило ровно 8 секунд.

В общем зачете Кубка IBU Анастасия Морозова - с 335 очками в активе занимает 2-е место. С 370 очками лидирует Ингела Андерссон из Швеции.