Тюменская команда из музея пройдёт обучение в Сколково

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-20T13:14:26+03:00

В конкурсе участвовало 96 команд из 20 городов

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В рамках инициативы «Музей. Сила места» был проведен конкурс среди представителей культурной и образовательной среды городов России.

В число 10 победителей, получивших возможность пройти обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО и выиграть гранты вошла команда Тюменского музейно-просветительского объединения под руководством Павла Шафороста.

Все команды разработают и представят проекты по развитию и улучшению социально-культурной среды городов. Лучшие из них получат гранты на реализацию.

Отметим, что «Музей. Сила места» - новая инициатива Фонда Потанина, нацеленная на поддержку музея как инструмента социального и экономического развития территории. В конкурсе участвовало 96 команд из 20 городов.