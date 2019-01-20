Тюменский «КРиММ» расширяет ассортимент своей продукции

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-20T12:59:35+03:00

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Пастеризованный картофель с натуральными добавками сыра, укропа, грибов, а также очищенный, вакуумизированный полуфабрикат фрэш-кат. Такой будет новая линейка продукции КРиММа.

- В наши дни покупателей трудно чем-то удивить, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. Тем не менее тренд на полуфабрикаты можно сказать уже сформировался. Темп жизни сейчас у горожан достаточно плотный и у многих людей нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты. Именно поэтому продукты быстрого приготовления становятся все более востребованными. К тому же рецептов блюд с использованием картофеля масса.

Новая линейка продукции будет реализовываться в том числе и за пределами Тюменской области.