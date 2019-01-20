2019-01-20T12:59:35+03:00
Общество

Тюменский «КРиММ» расширяет ассортимент своей продукции

Производители намерены удивить покупателей картофелем
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Рецептов блюд с использованием картофеля массаРецептов блюд с использованием картофеля массаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Пастеризованный картофель с натуральными добавками сыра, укропа, грибов, а также очищенный, вакуумизированный полуфабрикат фрэш-кат. Такой будет новая линейка продукции КРиММа.

- В наши дни покупателей трудно чем-то удивить, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. Тем не менее тренд на полуфабрикаты можно сказать уже сформировался. Темп жизни сейчас у горожан достаточно плотный и у многих людей нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты. Именно поэтому продукты быстрого приготовления становятся все более востребованными. К тому же рецептов блюд с использованием картофеля масса.

Новая линейка продукции будет реализовываться в том числе и за пределами Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменская команда из музея пройдёт обучение в Сколково
Тюменские спасатели помогли ветерану боевых действий на Крещенских купаниях
В Ялуторовске стартует вторая волна социального проекта «Шанс»
«БиблиоStreet» ожидает тюменских студентов 25 января
За минувшие сутки в Тюменской области в 6 ДТП ранены 7 человек
Тюменская участница шоу «Голос» начала свой первый гастрольный тур
Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой
Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота
Тюменские врачи наберутся опыта по лечению рака груди у профессора из Германии
Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением
Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги
Пьесы со сцены «Космоса» прочтут тюменцы
Тюменские моржи заставили поёжиться горожан на Главкатке
Стали известны результаты олимпиады среди тюменских школьников по трём предметам
Жительница Тюменского района встретила 100-летний юбилей
Погода в Тюмени 20 января: -7 градусов и облачно
В Тюменской области дети с диабетом получают выплаты
Молодые кадры приходят в тюменские мечети
Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге
Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени
Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба