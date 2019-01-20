2019-01-20T12:53:31+03:00
Общество

Тюменские спасатели помогли ветерану боевых действий на Крещенских купаниях

Мужчина потерял ногу в Афгане
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской областиФото с сайта ГУ МЧС России по Тюменской области
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Крещенские купания завершились в Тюменской области без происшествий. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Во время дежурства на крещенских купелях, к сотрудникам МЧС и спасателям Тюменской областной службы экстренного реагирования обращались с разными просьбами. Тюменцы теряли одежду, просили присмотреть за детьми, родители которых входили в крещенскую воду.

Чаще всего к спасателям обращались пожилые люди, дети и тюменцы с ограниченными физическими возможностями.

Так, поздним вечером 19 января к спасателям ТОСЭР обратился пожилой мужчина. Ветеран боевых действий в Афганистане, потерявший ногу во время военной операции, поинтересовался можно ли окунуться под их присмотром и попросил спасателей помочь ему.

Ветерана сопроводили от палаток и опустили на руках в купель. После совершения обряда, спасатели доставили тюменца в раздевалку, помогли ему одеться и выйти с крещенский площадки.

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