Тюменские спасатели помогли ветерану боевых действий на Крещенских купаниях
Крещенские купания завершились в Тюменской области без происшествий. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.
Во время дежурства на крещенских купелях, к сотрудникам МЧС и спасателям Тюменской областной службы экстренного реагирования обращались с разными просьбами. Тюменцы теряли одежду, просили присмотреть за детьми, родители которых входили в крещенскую воду.
Чаще всего к спасателям обращались пожилые люди, дети и тюменцы с ограниченными физическими возможностями.
Так, поздним вечером 19 января к спасателям ТОСЭР обратился пожилой мужчина. Ветеран боевых действий в Афганистане, потерявший ногу во время военной операции, поинтересовался можно ли окунуться под их присмотром и попросил спасателей помочь ему.
Ветерана сопроводили от палаток и опустили на руках в купель. После совершения обряда, спасатели доставили тюменца в раздевалку, помогли ему одеться и выйти с крещенский площадки.