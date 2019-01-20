2019-01-20T11:13:32+03:00
Общество

В Ялуторовске стартует вторая волна социального проекта «Шанс»

В течение двух недель наставники будут работать с подростками
Алена Кульмухаметова
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В конце января в Ялуторовске начинается вторая волна социального проекта «Шанс». Представители разных профессий: учителя, флористы, студенты, психологи, библиотекари, менеджеры, дизайнеры, - станут наставниками для подростков, нуждающихся в поддержке.

На первом этапе наставники прослушают образовательную программу и узнают о том, как работать с детьми. Они изучат основы педагогики, теории и методики воспитания, возрастной психологии, психологии развития и многих других дисциплин. Все занятия со специалистами для участников проекта бесплатные. После прохождения курса участники получат сертификат, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Принять участие в проекте и стать наставников может любой желающий. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету и отправить ее на почту куратору «Шанса» в Ялуторовске Ксении ВедьмедевойLubava_yal@mail.ru.

Напомним, что в прошлом году в проекте поучаствовали 20 пар «наставник-ребенок». За 8 месяцев участники посетили 63 мероприятия: творческие и прикладные мастер-классы, спортивные соревнования, психологические тренинги.

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