«БиблиоStreet» ожидает тюменских студентов 25 января

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-20T10:08:27+03:00

Ещё можно подать заявку для участия в квесте

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День российского студенчества и 185-летие со дня рождения Д.И. МенделееваТюменская областная библиотека решила отметить квестом.

Игровая программа «БиблиоStreet» запланирована в библиотеке 25 января.

По информации организаторов, в ней примут участие семь команд от высших и средних специальных учебных заведений города.

Студентов ждут интересные головоломки, загадки и творческие задания. Все члены команд получат дипломы, призы и памятные подарки.

Подать заявку для участия в квесте можно до 23 января по электронной почте: osp_tmn@mail.ru. Условия участия и заявка размещены на официальном сайте библиотеки.