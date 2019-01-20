2019-01-20T09:59:12+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Тюменской области в 6 ДТП ранены 7 человек

Один человек погиб
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции по Тюменской областиФото с сайта Госавтоинспекции по Тюменской области
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Шестнадцатилетняя девушка получила серьёзную травму 18 января на трассе в Исетском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в восьмом часу вечера на 20-м километре автодороги Тюмень-Омск-Денисово-Архангельское в Исетском районе автомобиль «Шевроле Ланос» сбил 16-летнюю девушку. Водиетль не заметил на дороге подростка, который был без светоотражающих знаков. Пострадавшая получила тяжелую травму, она госпитализирована в лечебное учреждение.

18 января в Тобольске на улице Дорожников, 13А столкнулись «Лада», выехавшая на встречку, и «Мицубиси». По предварительным данным, 47-летний пассажир «Лады» получил перелом бедра, он госпитализирован. У 35-летнего водителя «Лады» ушиб.

«Лада Калина» и грузовик столкнулись на автодороге Ишим-Лозовое в восьмом часу утра. По предварительным данным, 36-летняя водитель «Лады» выехала на встречную полосу, женщина сама пострадала в ДТП, у нее ушиб.

Фото с сайта Госавтоинспекции по Тюменской области

Фото с сайта Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени на улице Аккумуляторная, 15 автомобиль «Гркйт Вол» въехал в стоящую 71 маршрутку. В ДТП две пассажирки микроавтобуса, женщины 78-ми и 63-х лет получили ушибы.

Всего за 18 января на дорогах Тюменской области было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, 7 человек ранены.

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