Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-20T09:22:22+03:00

Оплатить проезд за двоих теперь можно одной банковской картой Фото: Татьяна Коркина

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Оплата проезда только за себя банковской картой в автобусах Тюмени ушла в прошлое. С января 2019 года у тюменских пассажиров общественного транспорта появилась возможность воспользоваться новой функцией.

Как сообщает тюменская транспортная система, теперь одной банковской карточкой можно расплатиться за два билета. Но ограничения все же остались: больше двух проездов за раз оплатить нельзя.

Отметим, что ранее горожане не раз возмущались, что оплатить проезд , к примеру, за себя и ребёнка, было невозможно одной банковской картой. При этом наличные средства оказываются не всегда с собой.

Отметим, что в Тюмени с каждым днем становится все популярнее оплата проезда бесконтактным способом. В месяц таким образом рассчитывается около миллиона пассажиров.

Кроме того, проезд при оплате карточкой дешевле на один рубль.