2019-01-20T09:22:22+03:00
Общество

Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой

Ранее горожане возмущались неудобством оплаты
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Оплатить проезд за двоих теперь можно одной банковской картойОплатить проезд за двоих теперь можно одной банковской картойФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Оплата проезда только за себя банковской картой в автобусах Тюмени ушла в прошлое. С января 2019 года у тюменских пассажиров общественного транспорта появилась возможность воспользоваться новой функцией.

Как сообщает тюменская транспортная система, теперь одной банковской карточкой можно расплатиться за два билета. Но ограничения все же остались: больше двух проездов за раз оплатить нельзя.

Отметим, что ранее горожане не раз возмущались, что оплатить проезд , к примеру, за себя и ребёнка, было невозможно одной банковской картой. При этом наличные средства оказываются не всегда с собой.

Отметим, что в Тюмени с каждым днем становится все популярнее оплата проезда бесконтактным способом. В месяц таким образом рассчитывается около миллиона пассажиров.

Кроме того, проезд при оплате карточкой дешевле на один рубль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«БиблиоStreet» ожидает тюменских студентов 25 января
За минувшие сутки в Тюменской области в 6 ДТП ранены 7 человек
Тюменская участница шоу «Голос» начала свой первый гастрольный тур
Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота
Тюменские врачи наберутся опыта по лечению рака груди у профессора из Германии
Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением
Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги
Пьесы со сцены «Космоса» прочтут тюменцы
Тюменские моржи заставили поёжиться горожан на Главкатке
Стали известны результаты олимпиады среди тюменских школьников по трём предметам
Жительница Тюменского района встретила 100-летний юбилей
Погода в Тюмени 20 января: -7 градусов и облачно
В Тюменской области дети с диабетом получают выплаты
Молодые кадры приходят в тюменские мечети
Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге
Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени
Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба