Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой
Оплата проезда только за себя банковской картой в автобусах Тюмени ушла в прошлое. С января 2019 года у тюменских пассажиров общественного транспорта появилась возможность воспользоваться новой функцией.
Как сообщает тюменская транспортная система, теперь одной банковской карточкой можно расплатиться за два билета. Но ограничения все же остались: больше двух проездов за раз оплатить нельзя.
Отметим, что ранее горожане не раз возмущались, что оплатить проезд , к примеру, за себя и ребёнка, было невозможно одной банковской картой. При этом наличные средства оказываются не всегда с собой.
Отметим, что в Тюмени с каждым днем становится все популярнее оплата проезда бесконтактным способом. В месяц таким образом рассчитывается около миллиона пассажиров.
Кроме того, проезд при оплате карточкой дешевле на один рубль.