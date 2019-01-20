Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота
Противники зоозащиты могли стать причиной блокировки группы помощи бездомным животным «ЖиВи» в социальной сети ВКонтакте в октябре прошлого года.
Накануне руководитель группы и зоозащитница Ирина Бутакова сообщила о разблокировке группы. Зоозащитникам удалось восстановить свое доброе имя. Накануне вечером вышел первый пост о пропаже кота с улицы Широтной.
- Наконец-то администраторы «ВКонтакте» провели тщательную проверку наших финансовых дел и открыли нашу группу! Теперь надо срочно сообщить об этом всем, кто нам верит и помогает животным выжить!, – отметила Ирина Бутакова.
Напомним, осенью прошлого года группа была заблокирована по жалобе «за подозрительные сборы на благотворительные нужды».
Отметим, волонтёры тюменской группы «ЖиВи» помогают брошенным и бездомным животным, пристраивают на передержку, оказывают помощь по сбору средств на лечение.