2019-01-20T09:13:26+03:00
Общество

Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота

Зоозащитники долгое время пытались восстановить доброе утро
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Противники зоозащиты могли стать причиной блокировки группы помощи бездомным животным «ЖиВи» в социальной сети ВКонтакте в октябре прошлого года.

Накануне руководитель группы и зоозащитница Ирина Бутакова сообщила о разблокировке группы. Зоозащитникам удалось восстановить свое доброе имя. Накануне вечером вышел первый пост о пропаже кота с улицы Широтной.

- Наконец-то администраторы «ВКонтакте» провели тщательную проверку наших финансовых дел и открыли нашу группу! Теперь надо срочно сообщить об этом всем, кто нам верит и помогает животным выжить!, – отметила Ирина Бутакова.

Напомним, осенью прошлого года группа была заблокирована по жалобе «за подозрительные сборы на благотворительные нужды».

Отметим, волонтёры тюменской группы «ЖиВи» помогают брошенным и бездомным животным, пристраивают на передержку, оказывают помощь по сбору средств на лечение.

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