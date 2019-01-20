Тюменские врачи наберутся опыта по лечению рака груди у профессора из Германии

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-20T09:00:34+03:00

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Медицинский эксперт, профессор, Председатель Междисциплинарной группы по лечению рака молочной железы Клиники Эссен-Митте из Германии Шерко Кюммель посетит Тюмень.

Как сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», 21 января в радиологическом центре «Медицинский город» пройдет круглый стол по вопросам организации специализированной медпомощи пациенткам со злокачественными новообразованиями молочных желез.

Профессор Кюммель поделится с тюменскими специалистами опытом лечения рака молочных желез, расскажет о современных технологиях биопсии сигнальных лимфатических узлов, а также проведет обследование пациенток по методике радионуклидной визуализации сигнальных лимфатических узлов.

Известно, что в мероприятии примут участие заместители губернатора региона, руководители областного здравоохранения, руководители и врачи медицинских учреждений Тюмени.