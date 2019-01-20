2019-01-20T09:00:34+03:00
Общество

Тюменские врачи наберутся опыта по лечению рака груди у профессора из Германии

Мероприятие состоится в понедельник
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Медицинский эксперт, профессор, Председатель Междисциплинарной группы по лечению рака молочной железы Клиники Эссен-Митте из Германии Шерко Кюммель посетит Тюмень.

Как сообщает пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город», 21 января в радиологическом центре «Медицинский город» пройдет круглый стол по вопросам организации специализированной медпомощи пациенткам со злокачественными новообразованиями молочных желез.

Профессор Кюммель поделится с тюменскими специалистами опытом лечения рака молочных желез, расскажет о современных технологиях биопсии сигнальных лимфатических узлов, а также проведет обследование пациенток по методике радионуклидной визуализации сигнальных лимфатических узлов.

Известно, что в мероприятии примут участие заместители губернатора региона, руководители областного здравоохранения, руководители и врачи медицинских учреждений Тюмени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«БиблиоStreet» ожидает тюменских студентов 25 января
За минувшие сутки в Тюменской области в 6 ДТП ранены 7 человек
Тюменская участница шоу «Голос» начала свой первый гастрольный тур
Дождались: тюменцы теперь могут оплачивать проезд за себя и друга одной банковской картой
Группа помощи бездомным животным «ЖиВи» после разблокировки в Вконтакте опубликовала пост о пропаже кота
Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением
Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги
Пьесы со сцены «Космоса» прочтут тюменцы
Тюменские моржи заставили поёжиться горожан на Главкатке
Стали известны результаты олимпиады среди тюменских школьников по трём предметам
Жительница Тюменского района встретила 100-летний юбилей
Погода в Тюмени 20 января: -7 градусов и облачно
В Тюменской области дети с диабетом получают выплаты
Молодые кадры приходят в тюменские мечети
Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге
Жуткую находку обнаружили работники сортировочного завода в Тюмени
Творцы из «Родника» Исетского района отмечают юбилей клуба