2019-01-20T08:43:55+03:00
Общество

Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением

Праздник состоялся под контролем спасателей и врачей
Алена Кульмухаметова
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Пусть в этот день и всегда вас окружает любовь и забота близких людейПусть в этот день и всегда вас окружает любовь и забота близких людейФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Праздник Крещения Господня в Тюменской области состоялся без происшествий. Для верующих были оборудованы 52 купели.

С личной страницы в ВКонтакте губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных верующих.

«Поздравляю всех православных верующих с праздником Крещения! Пусть в этот день и всегда вас окружает любовь и забота близких людей», пишет глава региона.

Под постом губернатора появился комментарий одной из его подписчиц:

«Вода – огонь!» - уверяет Елена.

Напомним, все 52 купели были оборудованы безопасными спусками к воде. Верующие могли переодеться в тёплых палатках для переодевания. Также на протяжении процесса омовений в иорданях у водоёмов дежурили спасатели и врачи.

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