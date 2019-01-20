Александр Моор поздравил верующих тюменцев с Крещением
Праздник Крещения Господня в Тюменской области состоялся без происшествий. Для верующих были оборудованы 52 купели.
С личной страницы в ВКонтакте губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных верующих.
«Поздравляю всех православных верующих с праздником Крещения! Пусть в этот день и всегда вас окружает любовь и забота близких людей», пишет глава региона.
Под постом губернатора появился комментарий одной из его подписчиц:
«Вода – огонь!» - уверяет Елена.
Напомним, все 52 купели были оборудованы безопасными спусками к воде. Верующие могли переодеться в тёплых палатках для переодевания. Также на протяжении процесса омовений в иорданях у водоёмов дежурили спасатели и врачи.