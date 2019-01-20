Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-20T08:30:37+03:00

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Радостную весть принесли болельщикам и фанатам хоккеисты из тюменского клуба «Рубин». В схватке игроками из Казахстана хоккеисты из Тюмени одержали уверенную победу.

Напряжённая игра до последнего держала в напряжении зрителей. Судьбу матча решило дополнительное время.

Первый период прошёл без голов несмотря на множество атак. Счёт был открыт только на 31-й минуте: нападающий «Торпедо» Андрей Караваев поразил ворота тюменского «Рубина». Уже через пару минут тюменцы забили ответную шайбу.

В третьем периоде команды вновь обменялись голами — 2:2.

В дополнительное время на первой же минуте игрок «Рубина» Константин Фаст отправил шайбу в ворота «Торпедо» - 2:3.

Отметим, уже 21 января тюменские хоккеисты вновь сразятся с командой из Казахстана. Соперником «Рубина» станет карагандинская «Сарыарка».