2019-01-20T08:30:37+03:00
Общество

Тюменский «Рубин» обыграл казахскую «Торпеду» в матче чемпионата высшей хоккейной лиги

Исход победы решило дополнительное время
Алена Кульмухаметова
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Судьбу матча решило дополнительное времяСудьбу матча решило дополнительное времяФото: Татьяна Коркина
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Радостную весть принесли болельщикам и фанатам хоккеисты из тюменского клуба «Рубин». В схватке игроками из Казахстана хоккеисты из Тюмени одержали уверенную победу.

Напряжённая игра до последнего держала в напряжении зрителей. Судьбу матча решило дополнительное время.

Первый период прошёл без голов несмотря на множество атак. Счёт был открыт только на 31-й минуте: нападающий «Торпедо» Андрей Караваев поразил ворота тюменского «Рубина». Уже через пару минут тюменцы забили ответную шайбу.

В третьем периоде команды вновь обменялись голами — 2:2.

В дополнительное время на первой же минуте игрок «Рубина» Константин Фаст отправил шайбу в ворота «Торпедо» - 2:3.

Отметим, уже 21 января тюменские хоккеисты вновь сразятся с командой из Казахстана. Соперником «Рубина» станет карагандинская «Сарыарка».

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