Пьесы со сцены «Космоса» прочтут тюменцы

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-20T08:18:12+03:00

Принять участие в мероприятии может любой желающий

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Современные пьесы драматургов могут прочитать тюменцы со сцены молодежного театрального центра «Космос» уже 31 января.

Принять в них участие в качестве чтеца и присоединиться к группе молодых актеров может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке: https://bit.ly/2Cw5c7Y

Тексты, которые прочтут на этих встречах, стали участниками драматургического конкурса «Старый конь», который проводит независимое содружество профессиональных драматургов «Профсоюз».

Это один из самых авторитетных конкурсов России для драматургов, которые имеют не менее 10 постановок своих произведений на профессиональной сцене.

Руководитель «Космоса» Марина Деликатная отметила, что в процессе читки ( репетиции пьесы в форме чтения ролей) есть возможность познакомить Тюмень и ее жителей с современным драматургическим творчеством. К тому же все читки будут бесплатными.

Со всеми желающими попробовать себя в роли чтецов организаторы читок свяжутся лично и обсудят возможность участия.

Отметим, что первой современной пьесой, которую прочтут в «Космосе», станет текст «Исход» драматурга Полины Бородиной из Екатеринбурга.