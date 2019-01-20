2019-01-20T07:47:57+03:00
Общество

Тюменские моржи заставили поёжиться горожан на Главкатке

Тюменцы сфотографировались с экстремалами
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено "Главкаток" ТюменьФото предоставлено "Главкаток" Тюмень
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Тюменские моржи в день Крещения устроили необычную акцию на самой большой ледовой площадке города – Главкатке. После пару кругов по катку прямо в коньках моржи опрокинули на себя вёдра с ледяной водой.

Представители центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» заставили поёжиться горожан одним лишь раздетым видом.

Участники акции неспроста решили провести ее именно на Главкатке. Помимо того, что он удобно расположен – в самом центре города – и является самой большой ледовой площадкой, он еще и очень популярен у тюменцев, ведь дает им возможность заниматься другим полезным зимним спортом – кататься на конках.

После обливаний моржи поделились секретами закаливания с собравшимися, в стороне не остались и совершили круг почет по Главкатку.

- Обливание и плавание в холодной воде полезно для здоровья в целом. Если, например, бег благоприятно влияет на работу сердца, а воркаут-тренировки укрепляют мышца, то закаливание оказывает положительное влияние на весь организм. Это базовая процедура, которая помогает быть здоровым, укрепляет иммунитет. Если заниматься этим регулярно, то будешь более устойчив к различным инфекционным и вирусным заболеваниям, - поделился член центра «АквАйСпорт-Тюмень» Андрей Ростовщиков, который сам ежегодно погружается в купель на Крещение.

Тюменцы с удовольствием сделали фото вместе с моржами.

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