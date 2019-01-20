Стали известны результаты олимпиады среди тюменских школьников по трём предметам

СЕГОДНЯ 07:17 2019-01-20T07:17:08+03:00

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Школьники Тюменской области с 9 января участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады. До 26 февраля работы выполнят более 1200 тюменских ребят.

По информации департамента образования Тюменской области, такого количества финалистов еще не было никогда. Особенностью этого года стало значительное число школьников, прошедших в региональный тур (с 8 по 11 классы) по физике - более 200 ребят и математике - порядка 150.

- Уже завершились интеллектуальные соревнования по татарскому, французскому, русскому языкам, химии и истории, - рассказала проректор ТОГИРРО, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Наталья Милованова. - В субботу, 19 января, ребята участвовали в олимпиаде по экономике.

На данный момент уже известны результаты регионального этапа по татарскому, французскому и русскому языкам. Во вторник, 22 января, победителей и призеров назовут по химии, истории и экономике.