2019-01-20T06:09:00+03:00
Общество

Жительница Тюменского района встретила 100-летний юбилей

Женщина проживает с 92-летней невесткой
Алена Кульмухаметова
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Удивительное долголетие наблюдают жители села Каскара Тюменского района. В одном доме проживают 100-летняя свекровь и её 92-летняя невестка.

Старожил села Анна Иосифовна Агишева родилась 14 января 1919 года в деревне Н. Шадрина Упоровского района. С 1936 года начала работать. Она участник трудового фронта. Ударник коммунистического труда. Всю жизнь работала ветеринарным санитаром. Добросовестно и старательно. Муж Алексей Сергеевич, 1918 года рождения, пропал на фронте без вести. Единственного сына Аркадия воспитывала одна.

Много лет назад сын умер, но перед смертью просил жену свою Марию не бросать мать. Невестка Анну не бросила. Шесть лет назад, когда стало тяжело одной, Мария Леонтьевна Новоселова вместе со свекровью Анной Иосифовной переехала жить к сыну в Каскару. Теперь живут в одной комнате. Одной сто лет, другой – девяносто два. Ухаживает за обеими Нина Квашнина (она замужем за сыном Марии). На вопрос, какие родственные отношения ее связывают с Анной Иосифовной, отвечает: «Она свекровь моей свекрови». А помогают ей дочь Людмила и зять Сергей.

Семью, в которой ухаживают за двумя престарелыми ветеранами, на днях навестила глава Тюменского района Светлана Иванова. Анна Иосифовна слушала поздравления со слезами. Посетовала: зажилась. А совсем недавно она была еще энергичной и сильной. Теперь сдала… Ее невестка, девяностодвухлетняя Мария, напротив, вдохновилась: «Как хорошо, что приехали! Я тоже буду ждать вас на свой юбилей. Подарки мне не нужны, главное, чтобы вы приехали. Таким большим коллективом, с такой заботой. Внимание так приятно! Я вас буду ждать – и на 95-летие, и на 100-летие!».

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