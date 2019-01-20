Погода в Тюмени 20 января: -7 градусов и облачно
В воскресенье, 20 января, в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха: -3,-8 градусов.
В Тюмени облачная погода и небольшой снег. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -7 градусов.
В Тобольске облачно и небольшой снег. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -10, -9 градусов.
В Заводоуковске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -7 градусов.
В Ялуторовске переменная облачность, снег. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -8 градусов.