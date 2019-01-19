2019-01-19T18:14:03+03:00
Общество

В Тюменской области дети с диабетом получают выплаты

Право на её получение имеют родители
Алена Кульмухаметова
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Тюменские дети, страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом не остались без помощи. С ноября 2017 г. в Тюменской области для детей установлена мера социальной поддержки в форме денежной выплаты на приобретение расходных материалов к инсулиновым помпам.

Так, по информации департамента здравоохранения Тюменской области, за 2018 год в регионе выплату получили 43 семьи с такими детьми.

Выплата производится единовременно из расчета 9 000 рублей в месяц на период действия протокола врачебной комиссии Областной клинической больницы № 1, который действителен в течение полугодия.

Дети получают инсулинотерапию в режиме постоянной продленной подкожной инфузии с помощью инсулиновой помпы.

Отметим, что право на получение выплаты имеют родители (или законные представители) детей до 17 лет включительно, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа. Еще одно условие - состоять на учете по данному заболеванию в государственных и муниципальных организациях здравоохранения региона.

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