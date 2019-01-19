2019-01-19T17:07:02+03:00
Общество

Молодые кадры приходят в тюменские мечети

Мусульманские организации подвели итоги ушедшего года
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Напряженности на религиозном фоне в Тюменской области нет, а это заслуга местной власти и мусульманских религиозных организаций.

На прошлой неделе в большом зале администрации Тюменского района состоялась рабочая встреча представителей мусульманских религиозных организаций и членов Совета национально- культурной автономии татар Тюменского района. Такие встречи проходят регулярно, на них обсуждаются вопросы, касающиеся развития не только ислама, но и татарской культуры на территории Столичного.

Муфтий Зиннат хазрат Садыков поблагодарил руководство Тюменского района за активное сотрудничество: в муниципальных образованиях, где компактно проживает татарское население, при мечетях открыты воскресные школы. В них дети, подростки и молодежь получают нужные знания об исламе и традициях мусульманства. Зиннат хазрат отметил хорошую работу имамов и религиозных общин Тураево, Ембаево, Боровского и Чикчи:

- В этих населенных пунктах мечети и территория вокруг всегда ухоженные, верующие вкладывают немало средств и сил в благоустройство.

В 2018 году в Столичном были отремонтированы две мечети. Продолжается обучение имамов региона, идет омоложение кадров: происходит смена поколений, приходят молодые, хорошо образованные священнослужители. В настоящее время 26 шакирдов Тюменской области учатся в медресе Уфы и Казани. Из них шестеро – из Тюменского района.

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