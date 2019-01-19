Комикс о «Тюмэне» представят на фестивале графики в Лейпциге

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-19T16:06:11+03:00

Создатель самого известного сибирского супергероя планирует провести какое-то время в Латвии

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Художник-комиксист из Тюмени Георгий Елаев заявил об участии в значимом европейском фестивале комиксов и графики Millionaires Club.

Уже в марте комиксы о «Тюмэне» увидят в Лейпциге.

Елаев отметил, что на фестивале будет представлен первый международный сборник тюменских комиксистов.

В 2019 году тюменские комиксисты планируют провести второй фестиваль Comic Arts Tyumen, после чего создатель самого известного сибирского супергероя планирует провести какое-то время в Латвии для совместной работы над новым комиксом с местными авторами.

- Я продолжу рисовать и публиковать свои личные истории, часть из которых можно послушать на читках или фрагментами почитать в Instagram, - поделился планами Елаев. – Будут они и в печати. Возможно однажды из этого соберётся любопытная книжка, где мне не придётся прятаться за маской тюменского супергероя.